Йдеться про посилення протиракетної оборони і отримання далекобійного озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив комісарам Європейського Союза, що потрібно Україні для контрнаступу та перемоги у війні. Він зазначив, що успіх України на полі бою є також успіхом Євросоюзу.

"Ми очікуємо, що цього року ми відкриємо вікно можливостей, аби провести контрнаступ і припинити цю війну перемогою України і усього вільного світу. Для того, аби перемогти, ми повинні перехопити цю стратегічну ініціативу", - сказав Резніков під час засідання Колегії комісарів Європейської комісії з урядом України.

Міністр наголосив, що спершу треба завершити створення протиповітряної і протиракетної системи оборони якомога швидше, тому що Росія продовжує здійснювати систематичні й варварські атаки на українські міста і вбиває цивільних.

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Він сказав, що пріоритет полягає в тому, аби такі трагедії, як вбивство російською ракетою 46 людей у Дніпрі в січні, більше не повторювалися.

"Ми хотіли би отримати системи Patriot і SAMP-T якомога раніше, а також нові постачання IRIS-T і NASAMS", - сказав Резніков.

Також Резніков сказав, що Україні потрібні види озброєння дальнього радіусу дії.

"Якщо ми отримаємо можливість завдавати ударів на відстані 300 км, російська армія не зможе організовувати оборону і буде змушена відступити. Україна готова надати будь-які гарантії того, що ваша зброя не буде використана для ударів по російській території. Є достатньо цілей на тимчасово окупованій території. Ми готові координувати вибір цілей з нашими партнерами", - наголосив Резніков.

Також він сказав, що Україні потрібні танки й бронетехніка.

"Це дозволить нам створити броньований кулак для того, щоб прорвати російську оборону", - наголосив Резніков.

Крім того, він відзначив необхідність отримання Україною боєприпасів калібром 125 мм для танків. Резніков сказав, що Україні треба більше артилепії і боєприпасів як для захисту, так і контрнаступу. За його словами, треба збільшити виробництво боєприпасів калібром 155 мм. Ще Україні потрібні засоби, які допоможуть зруйнувати російські системи радіоелектронної боротьби.

Ситуація на фронті- що відомо

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Станом на 2 лютого 2023 року бійці ЗСУ ліквідували в Україні 129 030 загарбників з початку повномасштабної війни.

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