Серед втрат щонайменше 36 бойових танків.

Лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

Як повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx, йдеться про втрати окупантів 8-10 лютого. Вражаюча кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми окупантів поблизу цих населених пунктів.

Водночас українські Сили оборони за цей час втратили 20 одиниць техніки, зокрема 2 танки. Співвідношення російських та українських втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1, загальне співвідношення втрат - 9189 та 2941, або 3,12:1.

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Аналітики формували звіт про втрати на основі підтверджених на фото чи відео транспортних засобів і техніки. Очевидно, реальна кількість "мінуснутої" техніки противника вища.

Втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 10 лютого, загальні бойові втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення склали близько 135,7 тисячі осіб. Також агресор втратив 3258 танків, 2251 артилерійських систем, 6471 бойових броньованих машин, близько 600 літаків і вертольотів.

За даними британської розвідки, в останні тижні російські окупанти зазнали особливо важких втрат в районі Бахмута і Вугледара. При цьому успіх у них був незначним.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляв, що станом на 10 лютого 2023 року Росія втратила практично всі свої танки, які були задіяні при вторгненні 24 лютого. Зараз ворог воює тим, що вдалося підняти зі складів і відправити на фронт.

За даними Пентагону, у війні проти України Росія втратила близько половини всіх своїх танків, внаслідок чого технічні можливості країни-агресора значно погіршилися.

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