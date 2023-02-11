Раніше у мережі з'явилось відео з ураженням опор мосту, як стверджувалося, у Затоці Одеської області морськими надводними дронами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі опосередковано підтвердив факт застосування російськими окупантами морських дронів.

У повідомленні Залужного вказано, що генерал "поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі".

Раніше ЗСУ не повідомляли, що Росія застосовує морські дрони. Залужний не уточнив, як давно це відбувається або скільки разів такі апарати використовувалися ЗС РФ.

Відео дня

Напередодні в мережі з'явилось відео з ураженням опор мосту, як стверджувалося, у Затоці Одеської області морськими надводними дронами під час масованої атаки РФ 10 лютого.

Сам міст неодноразово ставав ціллю ракет окупантів. Втім, у Генштабі щодо цього не висловлювалися. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, коментуючи поширене відео, заявляв, що не може підтвердити достовірність опублікованих кадрів.

Росіяни заявляли про нібито намір запустити виробництво морських дронів у Криму після атаки надводних безпілотників їхніх суден у Севастопольській бухті.

Масований удар по Україні 10 лютого – вибухи на півдні

Вночі та вранці Росія атакувала територію України безпілотниками типу "Shahed" та крилатими ракетами.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Тринадцять ракет знищили над Одеською областю. Крім того, прибережну зону регіону обстріляли протикорабельними ракетами "Онікс". А на Зміїний окупанти скинули 4 авіабомби з бомбардувальників Су-24М.

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