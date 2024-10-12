Це дасть Росії можливість залучити додаткові сили для пріоритетних наступальних операцій.

Згідно з повідомленнями південнокорейських і українських чиновників, солдати з КНДР уже воюють в Україні, а також проходять підготовку в Росії для можливого майбутнього розгортання разом із російськими військовими. Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, посилаючись на представника української розвідки, північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою на окупованій території України, проте поки що не спостерігається північнокорейських підрозділів, які діють на території України.

"Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території Росії і що російське військове командування може спрямувати їх на фронт в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб вивільнити резерви для ведення бойових дій", - ідеться у звіті.

Зазначається, що розміри північнокорейського угруповання військ, яке Росія може розгорнути на фронті, поки що незрозумілі, однак це дасть Росії можливість залучити додаткові сили для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити свій літній наступ.

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Водночас, зазначають аналітики, розгортання північнокорейських військ також може "створити можливості для використання Україною цієї ситуації", залежно від якості, структури сил, розташування та їх оперативної сумісності.

Північнокорейські військові в Україні: новини

Минулого тижня стало відомо про загибель на Донбасі 6 офіцерів армії КНДР. Вони нібито спостерігали за навчаннями російських піхотинців на полігоні, коли туди прилетіли українські ракети.

При цьому, за даними The Guardian, зараз "десятки" північнокорейських військових перебувають на окупованій території України, допомагаючи росіянам працювати з наданими ракетними установками.

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