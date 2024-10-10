Також відомо, чим саме зайняті військові "народно-демократичної" Кореї, які прибули на окуповану територію.

Наразі "десятки" північнокорейських військових перебувають на окупованій території України, допомагаючи росіянам працювати з наданими ракетними установками. Про це пише The Guardian із посиланням на високопосадовців в Києві та Сеулі (Південна Корея).

"Позаду російських ліній перебувають десятки північнокорейців у командах, які підтримують пускові установки для ракет KN-23", – пише видання із посиланням на українське джерело.

Зазначається, що факти участі іноземців у війні на боці Росії відомі давно. Але ситуація з північними корейцями дещо інша. Це перший випадок, коли іноземний уряд надіслав військовослужбовців у їхній військовій формі для підтримки дій Москви на фронті в Україні.

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Експерти кажуть, що присутність північнокорейських військових на фронті в Україні – це шанс випробувати власну зброю у реальних бойових умовах та отримати цінний бойовий досвід, одночасно зміцнивши відносини з могутнім союзником.

За оцінками українського джерела, Пхеньян надав приблизно половину артилерійських боєприпасів великого калібру, які Росія використала протягом цього року – понад 2 мільйони снарядів. КНДР також надала десятки ракет КН-23, використання яких після кількамісячної паузи поновилося з липня.

Північнокорейські військові в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня стало відомо про загибель на Донбасі 6 офіцерів армії КНДР. Вони начебто спостерігали за навчаннями російських піхотинців на полігоні, коли туди прилетіли українські ракети.

Цю інформацію розповсюдили ЗМІ із посиланням на джерела, але офіційно Україна це не підтверджувала. Міністр оборони Південної Кореї заявив, що ці повідомлення, швидше за все, є правдивими. Він попередив, що Пхеньян може надіслати в Україну більше своїх військових.

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