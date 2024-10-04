Росіяни якраз показували корейській делегації, як правильно відправляти "гарматне м'ясо" на штурм, коли на демонстрацію завітала українська ракета.

ЗСУ знищили 6 офіцерів армії Північної Кореї під час удару по окупованій території Донеччини 3 жовтня. Про це пише Kyiv Post із посиланням на свої джерела в розвідці.

"Понад 20 військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій Росією території під Донецьком, у тому числі шість офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

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Стверджується, що перед ракетним ударом ЗСУ росіяни начебто демонстрували колегам із КНДР підготовку солдатів до штурмових дій.

Військова співпраця Росії з КНДР

Як писав УНІАН, Північна Корея постачає в Росію велику кількість артилерійських боєприпасів. Хоча північнокорейські снаряди здебільшого ненайкращої якості, вони надають Росії значну вогневу перевагу.

Також ми розповідали, що у середині вересня Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу здійснив візит до КНДР. На думку оглядачів, це може свідчити про збільшення постачань зброї для Росії.

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