Супротивники організовують пропагандистські заходи.

Російські загарбники проводять підготовку для проведення у вересні цього року так званих "виборів" на окупованих українських територіях.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. "Такі заходи відбуваються, дуже багато пропагандистських публічних заходів відбувається із залученням молоді, пенсіонерів. Розповсюджуються нові буклети, нова друкована преса, йде пропаганда "руського миру", Володимира Путіна, "ЛНР". Є декілька місцевих проектів на рівні Луганська, які активно займаються передвиборчою кампанією", - сказав він.

Також він вказав, що на окупованих територіях є монополія партії "Єдина Росія", у склад якої "заганяють" бюджетників та підприємців, хоча й місцеві мешканці не дуже воліють працювати у "виборчих комісіях".

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"Ці заходи більше направлені на пропаганду та внутрішній ринок Російської Федерації, що тут щось намагаються робити, але насправді ситуація дуже складна і дуже відрізняється від того, що безпосередньо відбувається у РФ", - сказав він.

"Вибори" на окупованих територіях України - що повідомлялося

У червні російські ЗМІ повідомили, що Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованих територіях України - у частинах Херсонської та Запорізької областей, а також на територіях самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У РФ 10 вересня відбудуться вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Державної думи, виборами голів низки "регіонів" і депутатів законодавчих органів "державної влади" у частині "суб'єктів".

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