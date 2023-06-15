Російська влада призначила дату проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
Як пише ТАСС, глава російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова заявила, що вони визнали проведення "виборів" можливим після консультацій з Федеральною службою безпеки і Міністерством оборони РФ.
Так звані вибори депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей призначили на 10 вересня.
Спроба анексії українських територій: що відомо
Нагадаємо, що наприкінці вересня 2022 року російські загарбники провели на окупованих частинах України псевдореферендуми про приєднання до РФ.
Світові лідери і країни-члени Європейського Союзу тоді засудили проведення "референдумів" і сказали, що ніколи їх не визнають.
Вже 30 вересня російський диктатор Путін заявив, що готовий їх приєднати до Росії. Тоді він сказав, що "люди, які живуть в Луганську і Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди".
11 листопада українські військовослужбовці зайшли в Херсон, який перебував під російською окупацією з початку повномасштабної війни. Люди зустрічали українських солдатів з прапорами України і сльозами.