"Голосування" має пройти 10 вересня.

Російська влада призначила дату проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Як пише ТАСС, глава російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова заявила, що вони визнали проведення "виборів" можливим після консультацій з Федеральною службою безпеки і Міністерством оборони РФ.

Так звані вибори депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей призначили на 10 вересня.

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Нагадаємо, що наприкінці вересня 2022 року російські загарбники провели на окупованих частинах України псевдореферендуми про приєднання до РФ.

Світові лідери і країни-члени Європейського Союзу тоді засудили проведення "референдумів" і сказали, що ніколи їх не визнають.

Вже 30 вересня російський диктатор Путін заявив, що готовий їх приєднати до Росії. Тоді він сказав, що "люди, які живуть в Луганську і Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди".

11 листопада українські військовослужбовці зайшли в Херсон, який перебував під російською окупацією з початку повномасштабної війни. Люди зустрічали українських солдатів з прапорами України і сльозами.

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