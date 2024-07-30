Саранцев наголосив, що ці гранати є неконвенційною зброєю.

Російські окупаційні війська використовують на Харківщині заборонені Женевською конвенцією аерозольні гранати К-51. Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

"В напрямку населеного пункту Глибоке противник почав застосовувати мисливську зброю, якою він намагається протидіяти нашим FPV-дронам. Також ще один ганебний факт щодо окупантів – це те, що вони почали застосовувати вчергове аерозольні гранати К-51", – розповів він в етері телеканалу "Ми-Україна".

Саранцев наголосив, що ці гранати є неконвенційною зброєю.

"Це вже не перший випадок. Вони застосовувалися досить давно, ворог застосовував їх ще в Донецькому аеропорту. Усього було більше 460 випадків застосування цього боєприпасу за всю 10-річну війну", – додав речник.

Довідка УНІАН. Використання хімічної зброї суворо заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Застосування хімічної зброї росіянами

Це не перший відомий випадок застосування росіянами хімічної зброї під час повномасштабної війни проти України. До прикладу, наприкінці січня 2024 року на Таврійському напрямку окупанти застосували заборонені снаряди з отруйними речовинами. Ймовірно, ішлося про гранати К-51 з хлорпікрином.

Влітку 2023 року на Бахмутському напрямку ворог використовував люїзит. Це бойова отруйна речовина шкірно-наривної дії, єдине відоме практичне застосування якої – як компонент у хімічній зброї.

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