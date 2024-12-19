Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

Сили оборони України залишили Курахове Донецької області.

Таку заяву зробив аналітик видання BILD Юліан Рьопке у соцмережі Х. За його словами, українські військові були змушені вийти з міста через нестачу живої сили.

"Вкотре українська армія була змушена залишити місто через брак живої сили. Зараз росіяни окупували Курахове, інфраструктура якого здебільшого не постраждала, а Україні доведеться бомбити тисячі потенційних укриттів на відстані...", – йдеться у повідомленні.

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Рьопке також опублікував карту:

Зазначимо, що офіційної інформації щодо втрати Курахового наразі немає.

Війна з Росією: ви могли це пропустити

Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунали вибухи, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Примітно, що пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.

Крім того, Служба безпеки України та Військово-морські сили Збройних сил України атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії із застосуванням безпілотних засобів та ракет українського виробництва.

Щодо ситуації на фронті, то за даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 19 грудня, станом на 22:00 на передовій відбулося 189 бойових зіткнень.

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