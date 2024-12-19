Виробничим потужностям підприємства було завдано значних збитків.

Служба безпеки України та Військово-морські сили Збройних сил України атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії із застосуванням безпілотних засобів та ракет українського виробництва.

Як повідомили УНІАН джерела в Службі безпеки України, сьогодні вночі СБУ спільно з Військово-морськими силами здійснила комбіновану атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовської області Росії.

За даними джерел, спершу дрони Служби перевантажили російську протиповітряну оборону, яка захищала завод. Цим вони створили "вікно можливостей" для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Так, внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно безліч джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

"Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні", - зазначило джерело в СБУ.

Удар по Новошахтинському НПЗ

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що в ніч проти 19 грудня сили і засоби МВС ЗСУ та СБУ завдали удару по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Ростовська область Росії).

У Генштабі підкреслили, що це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Він використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії; спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

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