Російські солдати запекло йдуть вперед, аби загарбати українську теритиорію, коли вдома "хата горить" / фото t.me/mod_russia

Попри втрату шматка власної території Росія не відмовляється від спроб загарбати якомога більше української землі на Донбасі. Про це пише The New York Times.

"Наші хлопці не відчувають ніякого полегшення", — сказав Артем Джепко, прес-офіцер бригади Нацполіції України, яка веде бої поблизу міста Часів Яр.

За його словами, російські війська продовжують використовувати авіаційні бомби, до 10 на день, проти українських позицій. Пан Джепко додав: "Важко. На жаль, тиск росіян не зменшився".

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Замість того, щоб стягнути бригади з лінії фронту на сході України, щоб допомогти зупинити вторгнення до Курської області, Росія, схоже, передислокувала підрозділи нижчого рівня в Курську область, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни

В аналізі російські сили описані як "поспішно зібрані" та "погано підготовлені" для створення командних структур, необхідних для координації військової відповіді.

Генштаб ЗСУ у своїх фронтових зведеннях підтверджує, що російська армія продовжує намагання прорвати українську оборону на лінії фронту в Торецьку, поблизу сіл Залізне, Дружба та міста Нью-Йорк. 

"Зменшення інтенсивності я не відчуваю. Нас так само атакують", — сказав старший лейтенант, командир взводу бойових безпілотників 206-го батальйону територіальної оборони Євген Строкань, який воює біля Торецька.

Він вважає, що наступ на Курськ має тривати довше, щоб росіяни справді почали перекидати туди війська з Донбасу.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагалися закріпитися на березі каналу Сіверський Донець – Донбас, але їм це не вдалося, адже вони зазнали великих втрат. За словами представника 24-ої ОМБр Івана Петричака, це була спроба ворога створити плацдарм на правому березі каналу.

Також ми розповідали, що російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

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