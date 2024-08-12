На оборону власної території Кремль спрямував погано підготовлені розрізнені підрозділи, тоді як найбоєздатніші частини залишаються в Україні.

Попри втрату шматка власної території Росія не відмовляється від спроб загарбати якомога більше української землі на Донбасі. Про це пише The New York Times.

"Наші хлопці не відчувають ніякого полегшення", — сказав Артем Джепко, прес-офіцер бригади Нацполіції України, яка веде бої поблизу міста Часів Яр.

За його словами, російські війська продовжують використовувати авіаційні бомби, до 10 на день, проти українських позицій. Пан Джепко додав: "Важко. На жаль, тиск росіян не зменшився".

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Замість того, щоб стягнути бригади з лінії фронту на сході України, щоб допомогти зупинити вторгнення до Курської області, Росія, схоже, передислокувала підрозділи нижчого рівня в Курську область, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни

В аналізі російські сили описані як "поспішно зібрані" та "погано підготовлені" для створення командних структур, необхідних для координації військової відповіді.

Генштаб ЗСУ у своїх фронтових зведеннях підтверджує, що російська армія продовжує намагання прорвати українську оборону на лінії фронту в Торецьку, поблизу сіл Залізне, Дружба та міста Нью-Йорк.

"Зменшення інтенсивності я не відчуваю. Нас так само атакують", — сказав старший лейтенант, командир взводу бойових безпілотників 206-го батальйону територіальної оборони Євген Строкань, який воює біля Торецька.

Він вважає, що наступ на Курськ має тривати довше, щоб росіяни справді почали перекидати туди війська з Донбасу.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагалися закріпитися на березі каналу Сіверський Донець – Донбас, але їм це не вдалося, адже вони зазнали великих втрат. За словами представника 24-ої ОМБр Івана Петричака, це була спроба ворога створити плацдарм на правому березі каналу.

Також ми розповідали, що російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

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