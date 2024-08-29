До її складу входитимуть три окремі загони.

Росія формує нову бригаду для підтримки угрупування "Сєвєр", що діє на Харківщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

За його словами, відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня, почалось формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс". До її складу входитимуть три окремі загони: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Білгород", загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця.

Саранцев поінформував, що завданням бригади буде підтримка угруповання військ "Сєвєр".

Відео дня

"Як вважають деякі експерти, формування добровольчих підрозділів в армії РФ являє собою приховану форму мобілізації, при цьому кандидати набираються найчастіше з бідних регіонів, та іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області.

"Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км", - заявили у бригаді.

Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ", - зазначив командир бригади полковник Андрій Білецький.

Вас також можуть зацікавити новини: