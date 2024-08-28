Сили оборони України змогли перекрити ворогу логістичний шлях в місто.

Російські війська атакують Вовчанськ за допомогою малих піхотних груп, оскільки ЗСУ позбавили їх можливості використовувати бронетехніку. Про це сказав військовослужбовець з позивним "Історик" 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що місто Вовчанськ перебуває під контролем Сил оборони України, але окупанти продовжують штурмові дії, використовуючи в основному малі піхотні групи, бо мобілізаційний ресурс ворожої армії дуже великий.

"У самому Вовчанську використання ворогом бронетехніки унеможливлено, оскільки Сили оборони України змогли перекрити логістичний шлях ворога в місто", - розповів боєць.

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За його словами, російська окупаційна армія не полишає спроб проведення наступальних дій у Вовчанську та його околицях.

"Активність ворога щодо використання авіації протягом останнього часу дещо впала, вочевидь, через початок операції Сил оборони на Курщині", - сказав він. При цьому зазначив, що ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію, а також ударні і розвідувальні дрони.

На запитання з приводу заблокованих окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську, "Історик" зазначив, що поки проходить операція Сил оборони України довкола цього об’єкту, ситуацію коментувати не може.

Перекидання російських підрозділів з України на Курщину – що відомо

Україна 6 серпня розпочала операцію у Курській області РФ.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня українські війська взяли під контроль сотню населених пунктів. Також Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч своїх військовослужбовців і ця цифра зростає.

Аналітики Deep State зазначали, що Росія перекинула в Курську область дуже багато різних підрозділів, зокрема, з Вовчанська. Ці перекидання були очевидними та логічними, адже вони знаходяться ближче до Курщини.

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