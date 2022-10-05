За час війни російські війська показали нездатність придушити протиповітряну оборону України і завоювати перевагу в небі.

Російська армія не зуміла завоювати домінування в небі України і придушити протиповітряну оборону противника.

Про це заявив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав під час Варшавського безпекового форуму.

"Російські військово-повітряні сили виявилися нездатними завоювати домінування в повітряному просторі України", - зазначив військовий.

Відео дня

За словами американського генерала, однією з причин провалу армії РФ є ефективна робота Повітряних сил ЗСУ. Українські військові продемонстрували успішне приховування своїх можливостей і місць розміщення засобів ППО.

"Менші за розміром і можливостям повітряні сили пристосовувалися дуже ефективно і створили для Росії багато проблем при нанесенні повітряних ударів", - підкреслив Брідлав.

Колишній командувач військами НАТО в Європі додав, що Росія втратила свої здібності виконувати завдання з придушення протиповітряної оборони противника

"Але також Росія продемонструвала, що втратила той набір умінь, які, як ми думали, вона має. Ми застосовуємо тут термін SEAD. Ми вважали, що Росія все ще мала здатності виконувати це завдання. Але якщо вони їх і мали, то зараз втратили. Тому що росіяни не продемонстрували здатність відстежувати, встановлювати, завдати удару і знищувати українські протиповітряні ракетні системи", - резюмував Брідлав.

ППО України – що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого за допомогою засобів ППО ЗСУ "відмінусували" сотні одиниць авіації супротивника. Росія втратила 266 літаків, 232 вертольоти та понад тисячу одиниць БПЛА, серед яких і іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Начальниця об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше заявила, що підрозділи ППО збивають дрони-камікадзе вдвічі частіше, ніж вони досягають мети. На півдні вже мають певні практичні напрацювання зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136, які йдуть дуже низько, і тому силам протиповітряної оборони України досить складно їх зловити.

У другій половині вересня президент Володимир Зеленський закликав країн-власників або виробників систем протиповітряної оборони допомогти Україні "закрити небо". Він зазначив, що це дасть змогу працювати українській економіці.

Вас також можуть зацікавити новини: