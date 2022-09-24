Президент України нагадав, що щомісяця дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів гривень

Президент Володимир Зеленський закликав країни-власників або виробники систем протиповітряної оборони допомогти Україні "закрити небо". Він зазначив, що це дасть можливість працювати українській економіці.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Нам це (ППО - УНІАН) потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли в школу. Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина – одні з тих економік, які дають ці гроші... Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка", - заявив Зеленський.

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Пі цьому він вказав, що щомісяця дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів гривень,а вже до початку 2023 року очікується на рівні 3-3, 5 мільярда гривень. За словами президента, Україні необхідно хоча б частково закрити небо, щоб українці повернулися додому з-за кордону і почали працювати, а значить платити податки.

ППО для України - що відомо

В другій половині серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять комплекси NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони України.

15 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює з п'ятьма країнами надання систем протиповітряної оборони.

17 вересня радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у західних країн багато сучасних і ефективних систем ПРО / ППО, але ракети не літають над Парижем, Римом і Берліном, а літають над містами України.

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