З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші захисники "відмінусовали" вже 61 тисячу окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 тис. (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 тис. 435 (+11) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 038 (+20),
- артилерійських систем – 1 тис. 414 (+7),
- РСЗВ – 341 (+1),
- засоби ППО ‒ 177,
- літаків – 266,
- гелікоптерів – 232 (+4),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 032 (+4),
- крилаті ракети ‒ 246,
- кораблі/катери ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 841 (+18),
- спеціальна техніка ‒ 132 (+1).
В Генштабі зазначають, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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Як повідомляв УНІАН, за даними оперативного командування "Південь", 4 жовтня на півдні України Збройні сили знищили понад 30 російських окупантів, 2 ворожих гелікоптера та 8 танків. Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 безпілотних розвідники "Орлан-10".
Оркрім цього вже стало відомо, що ЗСУ знищили позиції ворога біля двох міст у Запорізькій області. Підтверджено, що у районі міста Токмак знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300. У Генштабі також повідомили, що за добу українські воїни відбили атаки РФ в районах 10 населених пунктів.