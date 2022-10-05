За минулу добу захисники України знищили 4 гелікоптера та багато техніки ворога.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші захисники "відмінусовали" вже 61 тисячу окупантів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 рашистів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 61 тис. (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 тис. 435 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 038 (+20),

артилерійських систем – 1 тис. 414 (+7),

РСЗВ – 341 (+1),

засоби ППО ‒ 177,

літаків – 266,

гелікоптерів – 232 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 032 (+4),

крилаті ракети ‒ 246,

кораблі/катери ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 841 (+18),

спеціальна техніка ‒ 132 (+1).

В Генштабі зазначають, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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Як повідомляв УНІАН, за даними оперативного командування "Південь", 4 жовтня на півдні України Збройні сили знищили понад 30 російських окупантів, 2 ворожих гелікоптера та 8 танків. Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 безпілотних розвідники "Орлан-10".

Оркрім цього вже стало відомо, що ЗСУ знищили позиції ворога біля двох міст у Запорізькій області. Підтверджено, що у районі міста Токмак знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300. У Генштабі також повідомили, що за добу українські воїни відбили атаки РФ в районах 10 населених пунктів.

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