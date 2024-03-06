Хоча біля Авдіївки ще тривають бої, командування РФ явно націлилося на іншу ділянку фронту.

Після захоплення Авдіївки росіяни перемістили фокус основних зусиль на Новопавлівський напрямок (район Мар'їнки). Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховій.

За його словами, у районі Авдіївки росіяни все ще продовжують атакувати, але там дії окупантів уже мають переважно локальний характер. Водночас основні резерви російське командування почало стягувати в район села Новомихайлівка, що на південь від міста Мар'їнка, стертого агресором на пил.

"Там противник б'ється лобом об східну околицю [Новомихайлівки], має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви, і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", - розповів Ліховій.

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Він зазначив, що тільки за останню добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 39 ворожих штурмів - за останній час це найбільша кількість для одного напрямку.

Ситуація на лінії фронту: останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ, ймовірно, отримали нову партію боєприпасів від західних партнерів. Про це заявив ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий. За його словами, українська артилерія помітно активізувалася.

Водночас росіяни продовжують спроби просунутися ще хоч трохи на північний захід від Авдіївки. Як розповіли в 3-й штурмовій бригаді, наразі агресор стирає свої війська об село Орлівка, де ЗСУ закріпилися на новому оборонному рубежі.

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