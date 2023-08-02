Водночас, на думку аналітиків, без нової хвилі обов’язкової мобілізації Росії навряд чи вдасться сформувати навіть одну нову армію.

Росія почала створювати нові великі підрозділи для посилення тилу у війні в Україні, однак без нової хвилі мобілізації їй навряд чи вдасться сформувати хоча б одну армію.

Як повідомляє розвідка Великої Британії, Росія після вторгнення в Україну в основному розгортала мобілізованих резервістів для поповнення вже існуючих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони. Вона рідко створювала нові великі формування, такі як загальновійськові армії. Винятком став створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав погані результати.

"За останні два місяці Росія, ймовірно, почала формувати великі нові формування, щоб збільшити глибину своїх сухопутних сил. До них відноситься 25-та загальновійськова армія", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у розвідці, Росія, швидше за все, розгорне новостворені формування як резерв в Україні. Водночас у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО.

"Без великої нової хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб сформувати навіть одну нову армію", - підкреслюють у розвідці.

Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні

Так, загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні орієнтовно склали близько 247 230 осіб. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 540 загарбників та 27 одиниць ворожої артилерії.

За даними Генштабу, наразі українські Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас на сході окупанти намагаються відновити втрачене положення в районі Бахмута, намагалися контратакувати біля Кліщіївки.

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