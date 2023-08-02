Зокрема було знищено 27 артилерійських систем, 15 безпілотників і 8 бойових броньованих машин.

Сили оборони України за минулу добу знищили 27 одиниць ворожої артилерії та ліквідували 540 російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по сьогодні орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 247 230 осіб (540 за минулу добу);

танків ‒ 4217 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8);

артилерійських систем – 4866 (+27);

реактивних систем залпового вогню – 700 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 463 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 311;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15);

крилатих ракет ‒ 1347;

кораблів та катерів ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25);

спеціальної техніки ‒ 718.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень між Силами оборони та військами російських загарбників. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції, що мають стратегічне значення для битви за Бахмут. Зокрема, ворог пішов в контратаку біля Кліщіївки.

Окрім того, минулої ночі агресор здійснив масовану повітряну атаку з використанням дронів-камікадзе "Шахед". В Одеській області росіянам вдалося пошкодити портову інфраструктуру, а також промислові об'єкти. А ось на Київщині силам ППО вдалося збити усі повітряні цілі до того, як вони вразили призначені їм об'єкти.

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