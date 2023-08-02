Загарбники намагаються відновити втрачені позиції, що мають стратегічне значення для битви за Бахмут.

Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень між Силами оборони та військами російських загарбників. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що спокійною обстановка була лише на Волинському та Поліському напрямках – на кордоні з Білоруссю. А ось прикордонні з Росією населені пункти на Сіверському та Слобожанському напрямках зазнали численних авіаційних, мінометних та артилерійських обстрілів.

Безпосередньо на фронті лише обстрілами без наступальних дій окупанти обмежилися на Куп’янському, Лиманському та Херсонському напрямках. А ось під Бахмутом ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на північ та захід від села Кліщіївка.

Відео дня

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку сили оборони стримали наступ загарбників в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на схід від села Старомайорське. А на Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні – останні новини

Цієї ночі російський агресор здійснив масовану атаку на Київ, задіявши безпілотники типу Shahed. Відомо, що дрони залітали до столиці одночасно з кількох напрямків. Тим не менш, протиповітряна оборона зуміла ліквідували в небі всі ворожі безпілотники.

Окрім столиці російські загарбники атакували дронами також південь Одеської області. Сили ППО працювали без перерви майже три години. Однако ворогу таки вдалося пошкодити елеватор, а також спричинити пожежі на портових та промислових об'єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: