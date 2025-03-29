Наразі незрозуміло, наскільки ефективною та поширеною є ця тактика серед росіян.

Українські засоби РЕБ ефективно зривають навігацію російських авіаційних бомб із супутниковим наведенням, значно зменшуючи одну з ключових переваг російської армії - її потужну авіацію з великим запасом крилатих плануючих боєприпасів. Однак російські системи РЕБ тепер також впливають на українські високоточні бомби, пише Forbes.

"Вони завезли нову техніку радіоелектронної боротьби. Вони дійсно можуть завадити ударам. GPS бомб може згаснути", – зазначив один український військовий блогер. .

Проте українські сили можуть покладатися на боєприпаси, системи наведення яких є автономними.

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Поки що залишається незрозумілим, наскільки російське глушіння поширене та ефективне в порівнянні з українським. Україна все ще зберігає електронну перевагу, швидко впроваджуючи ефективні системи РЕБ, що можуть придушувати російський зв’язок.

Попри це, ситуація ускладнюється, оскільки Україна більше не може з 100-відсотковою точністю вражати російські цілі за допомогою плануючих бомб, таких як французький Hammer і американська JDAM.

Нещодавно українські Су-27 здійснили бомбардування мостів у Бєлгородській області, намагаючись перерізати шляхи постачання російських військ у прикордонній зоні, де українські бригади ведуть активні бойові дії. Успіх таких операцій значною мірою залежить від точної підтримки з повітря.

Інерціальне резервування: альтернатива супутниковому наведенню

Будь-яка військова тактика завжди знаходить свою протидію, і для високоточного бомбардування таким викликом є радіоелектронне глушіння, яке порушує роботу супутникових систем наведення. Основний спосіб боротьби з цим - використання навігаційних систем, що не залежать від супутників.

Одним із ключових рішень є інерціальна навігаційна система (ІНС) - автономна технологія, що визначає місцезнаходження за допомогою гіроскопів і акселерометрів.

"Майбутнє за автономною ІНС", - повідомляє неофіційний Telegram-канал ВПС Росії Fighterbomber.

Найсучасніші українські авіабомби, такі як американські JDAM та французькі Hammer, мають вбудовані резервні інерціальні системи навігації.

Водночас російські аналоги зазвичай демонструють нижчу точність. Аналітик Марк Шнайдер у своїй статті 2022 року для видання Proceedings зазначав, що точність російських ракет часто у десять разів гірша, ніж заявляють виробники.

В умовах радіоелектронного придушення обидві сторони змушені покладатися на боєприпаси з автономним наведенням. Якщо українські інерціальні системи навігації залишатимуться ефективнішими за російські, загальне використання РЕБ може зіграти на користь України.

Використання КАБів ЗСУ

Як писав УНІАН, українські винищувачі навчились скидати КАБи зразків НАТО.

Як писав "Фокус", росіяни вже визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва. Вони вважають, що ЗСУ будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

Керівник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що у нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних.

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