В Україні тривають роботи з переобладнання й створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних, поділився керівник авіації командування Повітряних сил нашої армії.

Повномасштабна війна в Україні триває, і скоро Повітряні сили Збройних сил України почнуть випробовувати керовані авіабомби вітчизняного виробництва.

Випробування вітчизняних КАБів стартують за кілька тижнів, поділився керівник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов під час інтерв’ю проекту "Радіо Сводоба" під назвою "Донбас Реалії".

"У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадних. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - поділився співбесідник.

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Голубцов додав, що зараз українські Повітряні сили використовують КАБи, які були вироблені на Заході - йдеться про GBU-62 та GBU-39.

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Росіяни часто атакують українську землю КАБами, зокрема, Харківську область. Унаслідок ворожих ударів вже є багато жертв, руйнувань та постраждалих.

Наприкінці березня військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров говорив, що з початку року супротивник завдав по українській землі понад 3,5 тисячі ударів бомбами.

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