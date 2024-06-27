Росія відправила на тимчасово окуповані території вже 10 тисяч мігрантів, зазначає видання.

Влада РФ використовує мігрантів, які отримали російське громадянство, та посилає їх на тимчасово окуповані території України рити окопи, повідомляє Politico.

Посилаючись на заяву голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, видання зазначило, що Москва "розшукала" вже понад 30 тисяч іноземних мігрантів, які отримали російський паспорт, але не стали на військовий облік у РФ, і 10 тисяч з них вже відправили в окуповані українські регіони. Бастрикін назвав цей крок "виконанням російської конституції".

"Навіщо ці [мігранти] там потрібні? Копати окопи, будувати укріплення. Для цього потрібні добрі робочі руки. Вони зараз поповнюють наші тилові частини", - сказав голова Слідчого комітету РФ. Відео дня

У матеріалі зазначається, що росіяни побудували вже сотні кілометрів "зубів дракона" та інших типів укріплень на частинах Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей України, які вони окупували з 2022 року.

Також повідомляється, що російські правоохоронні органи проводять обшуки на заводах і підприємствах по всій Росії, шукаючи легальних і нелегальних мігрантів. Як відомо, під час кожного такого рейду мігрантам видають призовні повідомлення.

За даними Politico, мігрантів для риття траншей в Україні, шукають та наймають також різні приватні російські компанії. Але деякі з них не платять за роботу іноземцям.

Мігранти в Росії - що відомо

Як раніше писав УНІАН, нещодавно російський правитель Володимир Путін заявив, що Росії потрібні мігранти. За його словами, РФ не впорається без робочої сили іноземців.

"Схоже, Путін говорить російській ксенофобській ультранаціоналістичній спільноті, що Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили, що, ймовірно, є сигналом для російських ультранаціоналістів припинити заклики до антимігрантської політики, особливо після терористичної атаки в Крокус Сіті Холі 22 березня", - зазначили аналітики ISW.

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