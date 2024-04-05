Він каже росіянам, що без робочої сили мігрантів, країна не впорається.

Правитель Росії Володимир Путін після розпалення ненависті та публічних покарань, які влаштував його режим "причетним" до подій в "Крокусі" громадянам Таджикистану, розповідає ксенофобному суспільству про потребу в мігрантах.

Про таку непослідовність диктатора пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Там нагадали, як 4 квітня на 12-му з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії (подія була в Москві) Путін розповідав, що майбутній дефіцит робочої сили - абсолютно очевидне явище, і що для країни "критично важливо" підвищити продуктивність праці.

При цьому диктатор сказав, що у Росії немає особливого вибору - вона має заохочувати приїздити робочу силу з-за кордону.

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"Схоже, Путін говорить російській ксенофобській ультранаціоналістичній спільноті, що Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили, що, ймовірно, є сигналом для російських ультранаціоналістів припинити заклики до антимігрантської політики, особливо після терористичної атаки в Крокус Сіті Холі 22 березня", - вважає ISW.

Раніше Інститут вже підкреслював, що антиімігрантська політика, яку спершу розпалила Росія подіями в "Крокусі", ймовірно, посилить дефіцит робочої сили, що негативно вплине на економіку. Вже тоді було очевидно: попри публічні тортури "причетних" до подій в Підмосков'ї, російська влада навряд чи повністю поступиться ультранаціоналістичним ксенофобським вимогам суспільства різко скоротити імміграцію в Росію.

Путін досяг мети терактом в Росії

Напередодні ISW також оцінив, що Путін все ж досяг мети терактом у "Крокусі". Чимало експертів та аналітичних відомств казали, що причиною трагедії може виявитися бажання Кремля мобілізувати більше людей на війну в Україну. Там нав'язували ідею про те, що росіяни мають помститися Києву за смерті людей, хоча наразі немає жодного доказу про те, що Україна має якийсь стосунок до теракту.

Американські аналітики кажуть, що відповідна "путінська" кампанія дала свій ефект - призвела до нечуваної явки в військкоматах. В Міноборони РФ казали, що за останні 10 днів близько 16 тисяч росіян захотіли підписати контракт та піти в армію. Якщо це правда, це свідчить про успіх Путіна.

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