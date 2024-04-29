Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано приліт у зону житлової забудови міста.

Ввечері у понеділок, 29 квітня 2024 року, російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що ворог завдав удару по Київському району Харкова. Попередньо – противник застосував КАБ. Крім того, росіяни завдали ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано приліт у зону житлової забудови міста.

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"Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На даний момент є відомості про одну поранену жінку", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару по Харкову поранення дістав цивільний чоловік, а не жінка, як повідомлялося раніше.

"Внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав Синєгубов.

Щодо обстрілу Харківського району, то російські удари прийшлися на села Липці, Слобожанське, а також поблизу села Веселого, пише "Суспільне Харків". Про це розповів очільник Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов.

За його словами, внаслідок ударів по Липцях сталася пожежа в приватному будинку, там поряд скирдували сіно. Крім того, пошкоджено ще чотири будинки. Інформації про поранених наразі немає.

Атаки РФ по Україні

29 квітня росіяни також завдали ракетного удару по Одесі. На цю хвилину вже відомо про двох загиблих та 17 поранених. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Також відомо, що внаслідок обстрілу загинув собака.

В ОВА заявили, що є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Водночас у Мережі повідомляють, що , сталося влучання у Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий також як "Замок Гаррі Поттера".

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