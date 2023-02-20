Загальний залп ракетоносіїв складає чотири "Калібри".

В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з семи кораблів.

"Станом на 20 лютого, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", - йдеться в повідомленні прес-центра командування ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що в Азовському морі – один ворожий корабель, в Середземному – десять, з них п’ять ракетоносіїв, загальний залп – 72 "Калібри".

Відео дня

Ситуація в Україні - що відомо

Станом на 19 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилось 10 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – вісім ракет.

Крім того, у понеділок, 20 лютого, на тлі новин про приїзд до Києва важливих іноземних гостей у столиці та низці інших регіонів після 11:35 пролунала повітряна тривога.

Об 11:27 з білоруського аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу. А об 11:30 - з аеродрому "Мачулищі" помітили зліт МіГ-31к ВКС Російської Федерації.

При цьому стало відомо, що до Києва з неанонсованим візитом прибув президент США Джо Байден. Американського лідера помітили разом з президентом України Володимиром Зеленським на Михайлівській площі.

Вас також можуть зацікавити новини: