В Азовському морі наразі перебуває три носії крилатих ракет.

Російські окупанти вивели в Чорне море один підводний човен, повідомив в ефірі телемарафону начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Це "Варшав'янка", вона теоретично може бути спорядженою, практично теж. Оскільки ви бачите, що вони обрали тактику застосування носіїв крилатих ракет лише підводних. І якщо в Чорному морі перебуває підводний човен проекту "Варшав'янка", то скоріше за все, готується застосування", – розповів Плетенчук.

Він також додав, що в Азовському морі РФ вивела щонайменше шість кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет.

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"Але, ймовірніше за все, вони там перебувають з метою проведення навчально-тренувальних заходів. Там зараз перебувають три носії (УНІАН – крилатих ракет), три великі десантні кораблі. Там їм висаджуватися в масштабах великої операції немає де, на жаль, усе узбережжя Азовського моря окуповане Росією. Тому, найімовірніше, це тренування. Звісно, хочеться вірити, що вони вирішили покинути Азовський регіон. Однак, такі кораблі, як великі десантні, вони внутрішніми водами не можуть пройти. Тому це початок нового навчального року", – пояснив Плетенчук.

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Раніше Плетенчук пояснив, чи допоможуть баржі РФ врятувати Кримський міст. Зокрема, за словами речника, Росія намагається звузити прохід до мосту в тому місці, де вони очікують на український удар. Водночас із цим, Плетенчук повідомив, що в України вже є досвід боротьби з подібною системою захисту РФ.

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, на фронті наразі найбільш складним залишається Покровський напрямок. Там ворог переважає Сили оборони за кількістю військ. До прикладу, на одному з відтинків, 47 ОМБр "Магура" вимушена стримувати відразу три бригади російських окупантів.

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