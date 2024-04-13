Росія планує захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту "значно погіршилася", і українська армія щосили намагається зупинити багатосторонній наступ РФ, що посилюється. При цьому, як повідомляє Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, російські війська, можливо, планують влітку наступати відразу на чотирьох напрямках.

"Росія, можливо, готується до великомасштабної атаки наприкінці весни або влітку в надії захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей... Чиновники в Києві також стурбовані тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході", - пише видання.

Зазначається, що основні зусилля Росії зараз зосереджені навколо міста Часів Яр, яке розташоване всього за 15 км на захід від Бахмута.

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"Ймовірно, це буде важлива битва. Часів Яр розташований на зручній для оборони височині. Якщо Росія візьме місто, вони потенційно можуть збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу", - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики.

Він заявив, що "негайне збільшення поставок боєприпасів може виявитися критично важливим" для українських сил.

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті останнім часом істотно загострилася. За його словами, це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій ворога після проведення в Росії так званих президентських виборів.

Сірський розповів, що противник активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському, Покровському напрямках штурмовими групами за підтримки десятків танків і БМП. Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила прохідною більшу частину відкритих ділянок місцевості.

Сирський сказав, що він наказав посилити "найбільш проблемні ділянки оборони" системами ППО і РЕБ. Водночас, за його словами, єдиний спосіб перемогти армію Росії і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи на полі бою - це домогтися технічної переваги за допомогою "високотехнологічної зброї", яку мають передати західні партнери.

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