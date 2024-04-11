Ризик полягає в можливому краху української оборони, що дасть Кремлю можливість уперше з початкових етапів конфлікту здійснити великий наступ.

Ракетні удари Росії по енергетичній системі України, бомбардування її другого за величиною міста і просування вздовж фронту посилюють побоювання, що війна в Україні близька до переломного моменту, вважає видання Bloomberg.

Гостра нестача боєприпасів і живої сили на 1200-кілометровому фронті та прогалини в протиповітряній обороні вказують, що Україна перебуває в найуразливішому становищі за більш ніж два роки протистояння. Зазначається, що ризик полягає в краху української оборони, що дасть Кремлю можливість уперше з початкових етапів війни здійснити великий наступ.

"Наступні кілька місяців стануть для України найважчим випробуванням, оскільки населення дедалі більше знемагає від війни, особливо в Харкові. Непередбачуваність нападів вселяє страх у жителів міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може взяти мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб", - ідеться в матеріалі.

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Російським військам допомагає збільшення припливу боєприпасів: цього року Москва має отримати 6 мільйонів снарядів за рахунок нарощування виробництва і поставок із Північної Кореї та Ірану.

США не бачать жодних ознак швидкого прориву російських військ, сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності. Але моральний дух України перебуває на низькому рівні, і не можна виключати можливість розвалу армії, сказав Bloomberg інший співрозмовник.

"Руйнування Трипільської теплоелектростанції за 45 кілометрів на південь від Києва - найбільшого виробника в регіоні - ще раз підтвердило вразливість країни перед ракетними ударами", - зазначають журналісти.

Російські війська також розв'язали свою вогневу міць по всій лінії фронту і досягли незначних успіхів. Кремлівські війська прагнуть закрити стратегічно ключові точки, такі як місто Часів Яр, розташоване на захід від Бахмута в Донецькій області України.

Війна в Україні - ситуація в країні

Після кількох місяців простою Зеленський і українські законодавці прискорили ухвалення спірних законів, спрямованих на зміцнення бойових сил, схваливши зниження призовного віку і посилення правил призову.

Уперше з початку війни менше половини українців вірять, що країна зможе повернути всі захоплені Росією території, показало лютневе опитування київської групи "Рейтинг". І хоча більшість українців все ще вірять у перемогу, вони все частіше задаються питанням, що вона може собою спричинити.

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