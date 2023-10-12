ППО знищила 28 із 33 запущених "Шахедів".

Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну безпілотниками, було запущено понад три десятки "Шахедів", протиповітряна оборона збила 28 з них.

Як повідомляють Повітряні сили України, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" з північного та південного напрямків – Білгородська область (Росія) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

"Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів". Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Загалом Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 28 ворожих безпілотників.

Водночас у Силах оборони півдня зазначили, що нічна атака ворога була спрямована по припортовій інфраструктурі Подунав'я.

"Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії і особливості ландшафту. 14 БпЛА "Shahed-131/136" було знищено в нашій зоні відповідальності: 4 - на Миколаївщині, 10 - на Одещині", - йдеться у повідомленні.

На жаль, внаслідок влучання пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні на півдні Одещини, а також приватні будинки мирних мешканців. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу.

Оновлено 7.30. За даними очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

"Постраждала одна людина – жінка, 1935 року народження, отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець.

Дронові атаки росіян

Як повідомлялося, вчора вночі окупанти також атакували Україну "Шахедами".

Було запущено 36 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Повідомлялося про влучання по логістичній інфраструктурі регіону, але люди не постраждали.

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