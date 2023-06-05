Аналітики досі не бачать чіткої скоординованої реакції Москви на повстання в Бєлгородській області.

Кремль не знає, як слід реагувати на рейди повстанців у прикордонних районах Бєлгородської області. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут підтверджує присутність "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і "Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) в районі селища Нова Таволжанка, що в 3,5 км від кордону з Україною. І якщо російське Міноборони поспішило відзвітувати, що повстанців швидко витіснили на українську територію, то губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про триваючі бої поблизу селища.

Атмосферу плутанини підживила і реакція Гладкова на заклик РДК провести зустріч, на якій повстанці обіцяли передати губернатору захоплених полонених в обмін на бесіду. Спочатку Гладков погодився зустрітися на блокпосту в Шебекіно, але після передумав і відмовився від зустрічі.

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"Суперечливі Російські відповіді і повідомлення про обмежений рейд в Бєлгородській області продовжують свідчити про те, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці обмежені транскордонні рейди", – вважають аналітики.

На думку ISW, рішення відреагувати на заклик РДК було особистою ініціативою Гладкова, що вказує на відсутність координації між військовими і цивільними властями регіону. не координують свої відповіді на рейди. Також ISW вказує на протилежні коментарі російської пропаганди про ці події: одні спікери намагаються заспокоїти населення, тоді як інші навпаки підтримують наратив, що Росія нібито веде війну за своє виживання.

"Реакція Росії в основному була зосереджена на інформаційному впливі, і немає ніяких ознак того, що російське керівництво встановило більш широку політику запобігання подальших обмежених рейдів в прикордонні області Росії. Також неясно, чи організовує російська влада відповідну евакуацію на цю діяльність", – кажуть в Інституті.

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Вже кілька днів у прикордонних районах Бєлгородчини тривають бої між збройними загонами російської опозиції (РДК та "Легіону Свобода Росії") та урядовими силами. Напередодні повстанці запропонували губернатору зустрітися, щоб просто "поспілкуватися". За цю зустріч вони обіцяли передати йому захоплених у полон солдатів урядової армії.

Губернатор спочатку погодився на зустріч, але призначив альтернативне місце зустрічі. Пізніше він передумав і відмовився від зустрічі. Тоді забрати полонених погодився ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин, але повстанці заявили, що краще передадуть полонених Україні.

Тим часом у місті Шебекіно, звідки втекла місцева влада і поліція, почалося повальне мародерство. Тепер росіяни масово грабують один одного, як це відбувалося і відбувається на захоплених територіях України.

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