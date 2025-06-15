Замість того, щоб цілитися потроху в різних місцях, росіяни завдають концентрованих ударів.

Останніми тижнями Росія посилила свої повітряні атаки на Україну, запускаючи до півтисячі безпілотників і ракет за одну ніч, а також змінила тактику ударів. Тепер вони не просто масштабніші і частіші; вони також більш концентровані і здійснюються таким чином, що з ними набагато складніше боротися - оскільки дрони літають на великих висотах, поза досяжністю кулеметів, пише CNN.

"Останнім часом вони літають як рій, який не зупиняється протягом трьох або чотирьох годин. Вибухи прямо за вікнами", - розповіла виданню мешканка Києва Христина Решетник.

Згідно з підрахунками CNN, за останні чотири тижні відбулося сім найбільших російських атак із використанням безпілотників. Аналітик з Росії в Інституті вивчення війни Крістіна Гарвард заявила, що, за поточними оцінками, Москва тепер може виробляти близько 2700 безпілотників "Шахед" на місяць, а також близько 2500 безпілотників-приманок.

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"Ці цифри дають змогу Росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 безпілотників усього за одну ніч", - сказала вона CNN.

При цьому дрони-приманки Москва адаптувала таким чином, що їх дуже важко відрізнити від справжніх, зазначає вона:

"Отже, або українські сили витрачають час на те, щоб ідентифікувати хибні цілі, або витрачають дорогоцінні ресурси, збиваючи їх. У будь-якому разі, це допомагає російським ракетам і "Шахедам" - з їхнім великим корисним навантаженням - (оскільки в них) є шанс дістатися до своїх цілей".

При цьому, як розповів CNN експосадовець Міноборони Олексій Мельник, замість того, щоб цілитися потроху в різних місцях, росіяни завдають концентрованих ударів і здатні досягти "максимального ефекту, як кінетичного, так і психологічного".

"Збити їх неможливо"

Як розповів виданню боєць української ППО Юрій Чумак, останніми тижнями небо стало значно більш завантаженим.

"Безпілотників стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І, звичайно, чим їх більше, тим складніше з ними боротися", - сказав він.

Він розповів, що раніше росіяни запускали безпілотники на невеликій висоті, наприклад, уздовж русла річки, щоб якомога довше не бути виявленими українськими ППО.

"Час реагування був дуже коротким, тому що ми виявляли його тільки тоді, коли він був (близько)", - сказав він.

Однак зараз, за його словами, російські безпілотники літають на висоті від двох до п'яти кілометрів над землею.

"Ми бачимо їх усі. Радари можуть відстежувати їх. Але збивати їх із кулеметів стало неможливо".

Тепер Україні доводиться використовувати ракети, щоб збивати дрони, однак їхня кількість не безмежна. Водночас Мельник сказав, що ефективність системи ППО України залишається чудовою, незважаючи ні на що.

"Навіть зараз перехоплюється близько 80% безпілотників. Кілька місяців тому цей відсоток становив близько 95. (Але) ми бачимо вплив Росії, яка збільшує кількість (безпілотників) і змінює тактику", - додав він.

Атаки Росії - новини

Нагадаємо, масована ракетна атака в ніч на 6 червня була сконцентрована на Луцьку і Тернополі, дронова - на Харкові. У ніч на 9 червня страждали Рівне і Дубно, які опинилися під наймасованішим ударом від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У ніч на 11 червня Росія вкотре атакувала Харків ударними безпілотниками. Загинули 2 людини, постраждали понад 60.

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