До теперішнього часу вже відомо, що потужний авіаудар припав на Рівненську область.

Рівненська область пережила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час війни. Основний удар прийшовся на місто Дубно.

Про це повідомив мер міста Рівне Олександр Третяк. "Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон", - повідомив він.

Він додав, що місто Дубно прийняло на себе левову частку цього удару.

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"Кремлівський карлик б'ється в істериці, тому що відчуває безсилля", - висловився Третяк.

У свою чергу очільник Рівненської обласної держадміністрації Олександр Коваль додав, що ніч дійсно була дуже важка для Рівненщини.

"Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

Коваль зазначив, що над областю сили протиповітряної оборони знищили велику кількість ворожих цілей.

"Більше інформації про наслідки нічної атаки - згодом", - сказав він.

Крім цього, вже стало відомо, що внаслідок нічного нальоту на Київ у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на місці працюють служби, ступінь пошкоджень з'ясовують. Він зазначив, що більш детальна інформація буде пізніше.

Крім цього сьогодні рано вранці польські та союзні літаки були підняті по тривозі для захисту польського повітряного простору через комбінований удар Росії по Україні.

Оперативне командування польських збройних сил повідомило, що РФ завдала авіаударів по західній Україні, недалеко від кордону з Польщею, тому вжиті кроки спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах, що межують із зонами ризику.

"Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки польського повітряного простору було запущено, і DO RSZ постійно відстежує ситуацію", - оголосило командування в X.

У повідомленні також ідеться про те, що Оперативне командування Збройних сил уночі проти 9 червня спостерігало інтенсивну активність дальньої авіації РФ, пов'язану з нанесенням авіаударів по об'єктах, розташованих на території України.

Удар по Україні 6 червня

У ніч на 6 червня Росія завдала масованого удару по Україні, запустивши 452 засоби повітряного нападу.

Вранці 6 червня начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що особливість атаки ворога полягала в тому, що більшість дронів "повзла" на захід України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ била по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

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