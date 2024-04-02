Сили ППО успішно відпрацювали по 9 з 10 ударних дронів.

Вночі 2 квітня Росія вкотре атакувала Україну ракетою та ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136/131.

Як повідомляють Повітряні сили, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Росія готується атакувати "Калібрами" - що відомо

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни ймовірно у найближчий час застосують крилаті ракети морського базування "Калібр" для ударів по Україні. Ворог накопичував їх тривалий час.

Російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр". Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що це через складності ворога з логістикою. Наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: