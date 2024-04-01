"Найгарячіше" було на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення, загалом, ворог завдав 7 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

При цьому на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Також в зведенні йдеться, що на Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Крім того, на Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Микільське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по наземній станції управління БпЛА, засобу протиповітряної оборони, двох станціях РЕБ, складу боєприпасів та району зосередження особового складу ворога", - заявили в Генштабі.

Втрати РФ станом на 1 квітня - головні новини

Упродовж березня українські захисники знищили 28200 російських окупантів та 5039 одиниць озброєння та військової техніки противника. Нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема, ЗСУ "мінуснули" 376 ворожих танків, 739 бойових броньованих машин, 976 артилерійських систем, 23 РСЗВ, 53 установки ППО, один корабель, 1546 одиниць автотехніки, 215 одиниць спецтехніки.

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