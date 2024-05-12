Російська армія активізувала свої зусилля, чи має успіх, уточнили наші військові.

Окупанти продовжують активні штурмові дії щодо Часового Яру та Красногорівки Донецької області. Бої за місто Часів Яр тривають цілодобово.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами:

"Щодо Часового Яру, у ворога відбулося певне загострення. Там продовжуються ворожі активні штурмові дії. Ситуація на ранок не змінилася. Активні бойові дії тривають вдень і вночі. Ворог жодних територіальних успіхів за останні дні не мав. Російська армія активізувала свої зусилля, але успіхів також не має. Ворог активно застосовує дрони та артилерію по околицях Часового Яру та по самому місту". Відео дня

За словами Волошина, лише за минулу добу там було зафіксовано 133 мінометних та артилерійських обстріли.

Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" розповів, якою наразі є ситуація в Красногорівці, куди нещодавно змогли прорватися росіяни, але ЗСУ їх заблокували.

"Там ворог також не припиняє спроб штурмувати позиції наших захисників. Щодо Красногорівки, там за добу відбулося близько 200 артилерійських та мінометних обстрілів позицій наших захисників. Ворог провів 10 штурмових дій, здійсни три авіаудари на околицях Красногорівки та три удари дронами. Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами... Наші захисники повністю стримують просування ворога вглиб міста. Ситуація в місті та на околицях - повністю під контролем підрозділів ЗСУ", - заявив Волошин.

Крім того, він додав, що попри складну ситуацію на цих напрямках проводиться ротація бійців для відпочинку та відновлюються бригади.

Бої за Красногорівку - про що раніше казав Волошин

Днями Волошин розповів, що підрозділи Сил оборони заблокували військових російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка. Він стверджував, у місто зайшли малі штурмові групи армії Росії, які розташувалися на території вогнетривкого заводу.

Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - сказав військовий. Він додав, що наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

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