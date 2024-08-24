Найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Добігає кінця 913-й день повномасштабної війни РФ проти України. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загалом від початку цієї доби станом на 22:00 на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 288 окупантів, з них 121 – безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, три БПЛа, три авто та три одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, шість артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Водночас на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Окупанти здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. Три атаки зупинено, одна станом на 22:00 ще тривала. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Водночас на Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку зафіксовано вже дев’ять боєзіткнень. Противник атакував біля Диліївки, Неліпівки та Торецька.

"На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень завершено, чотири – досі продовжуються. На Времівському напрямку противник здійснив три безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки", – додали в Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху. Загарбники атакували рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки. На інших напрямках – без особливих змін.

Зазначається, що від початку доби російські війська завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет. Крім того, противник здійснив 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів. Також росіяни залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Війна в Україні: це варто знати

Українські військові вже розробили план деокупації Криму та знищення Керченського мосту. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, ворожі сили тримаються за Крим, оскільки ця територія є важливою з погляду військової логістики та постачання.

Тим часом російські загарбники не припиняють тероризувати українські міста. Ворог завдав удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинули п’ятеро містян – троє чоловіків та дві жінки.

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