Зокрема постраждали населені пункти Харківського району.

В ніч проти понеділка, 30 червня, російські окупаційні війська атакували дронами Харківську область. Є постраждалі.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, у селищі Пісочин Харківського району внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.

Водночас у місті Дергачі Харківського району через "приліт" безпілотника пошкоджено будівлю з подальшим загорянням. У с. Курортне Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю, спалахнула пожежа.

Відео дня

Згодом Синєгубов повідомив, що у Пісочині троє людей звернулися по допомогу медиків.

Станом на 02:17 було відомо про чотирьох постраждалих у цьому населеному пункті.

Атаки РФ по Україні

Вночі 29 червня росіяни атакували Україну рекордною кількістю ракет і дронів. Ворог застосував 537 засобів повітряного нападу – серед них "Шахеди", дрони-імітатори, ракети "Кинджал", "Калібр", Х-101 тощо.

Під час відбиття ворожої атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко. Він знищив сім цілей, проте під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Льотчик відвів борт від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.

Тим часом Українська правда повідомила, що окупанти змогли дотягнутися ствольною артилерією до села Піщане, що розташоване у передмісті Сум.

Вас також можуть зацікавити новини: