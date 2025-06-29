Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У ніч на 29 червня російські окупанти атакували Україну 537 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили. Зокрема, 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів були запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та окупованого Криму. З цієї кількості "шахедів" було 250 одиниць.

Крім того, ворог запустив 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області. 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ та окупованого Криму.

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Із Саратовської, Курської, Брянської областей ворог запустив 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К.

Ще 5 крилатих ракет "Калібр" росіяни запустили із акваторії Чорного моря та 3 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - лок. втр.;

4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

Нічний удар окупантів по Україні

Ще з вечора 28 червня по Україні оголосили повітряну тривогу. Вона тривала до 5 ранку. Під час атаки вибухи лунали у низці областей, в тому числі і західних.

Серйозні наслідки прильоту зафіксовані у місті Сміла на Черкащині. Там значні руйнування, відомо про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

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