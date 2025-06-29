Пілот відвів винищувач від міста, але катапультуватися не встиг.

Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад росіян, на винищувачі F-16 розбився льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

Про це повідомили Повітряні сили. "На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах деталізували, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

Відео дня

"Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", - зазначили у Повітряних силах.

Нічна атака на Україну

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього ворог запустив по Україні понад 500 повітряних цілей.

До відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Зокрема, за даними Повітряних сил, продуктивно відпрацювала авіація, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: