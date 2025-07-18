На Дніпропетровщині росіяни поцілили в електровоз, загинув машиніст,ще двоє людей загинули внаслідок повторної атаки БПЛА.

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області дронами та КАБами, внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району, загинув 52-річний чоловік. Ще двоє чоловіків, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці. Також понівечене транспортне підприємство.

Як повідомили згодом в "Укрзалізниці", росіяни поцілили в електровоз.

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"Машиніст загинув, його помічник - поранений, але в стабільному стані", - повідомили в компанії.

Оновлено 10.12. Згодом Лисак заявив, що російські окупанти вдарили безпілотниками по Кам’янському району.

Пізніше він повідомив, що у Кам’янському районі – двоє загиблих - чоловік та жінка.

"На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", - зазначив голова ОВА.

Також росіяни атакували КАБами Запорізьку область. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у Степногірській громаді загинув 64-річний чоловік, його тіло виявили на місці прильоту.

"Ворог поцілив по житловій забудові. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках", - додав Федоров.

Крім того, вранці близько 4.40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва Харківської області.

Як повідомила міська голова Галина Мінаєва, внаслідок удару відомо про 4 поранених. Також пошкоджені житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 18 липня (із 21.30 17 липня) противник атакував Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Основним напрямком удару були прифронтові території на сході країни.

Українська ППО збила 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни, також 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - повідомили у ПС.

Російські атаки по Україні

У ніч з 15 на 16 липня росіяни масовано атакували Вінницю, внаслідок чого в місті є влучання в цивільну інфраструктуру, 8 людей травмовано. Також внаслідок атаки було пошкоджено завод польської компанії Barlinek. А в ніч на 17 липня росіяни атаували Дніпро -загинула одна людина, ще 5 постраждали.

Водночас в останні кілька днів атаки на Київ росіяни не здійснювали. Українці та деякі експерти притримуються думки, що Путін дав наказ припинити обстріли Києва, доки тут перебував спецпосланець Трампа Кіт Келлог. Водночас військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що, найімовірніше це було просто випадковим збігом, а не свідомою паузою.

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