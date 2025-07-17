На Нікопольщині також постраждали 5 людей.

Унаслідок нічної атаки російських окупантів по Дніпру загинула одна людина, ще 5 постраждали.

Про це у Telegram-каналі повідомив Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він зазначив, що уночі ворог знову спрямував на область безпілотники. "За інформацією ПвК, 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання", - написав Лисак.

Так, під масованою атакою опинився Дніпро. "В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", - повідомив голова ОВА.

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Лисак додав, що унаслідок атаки виникло відразу декілька пожеж, були пошкоджені підприємства.

"Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця", - зауважив він.

Також по Нікопольщині російські загарбники били FPV-дронами та з РСЗВ "Град", скинули боєприпас з безпілотника. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада.

"Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома", - повідомив Лисак і додав, що унаслідок цієї атаки зайнялося авто, понівечені приватний будинок та господарська споруда.

Крім того, по Межівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили FPV-дронами, пошкоджена інфраструктура.

Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, у ніч на 17 липня (із 20:30 16 липня) ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія. 59 із них - "Шахеди".

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область. "За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додали у Повітряних силах, п’ять дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях", - зауважили у Повітряних силах.

Нічна повітряна атака

Вночі російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Раніше Лисак повідомляв про вибухи у Дніпрі та закликав людей перебувати в укриттях. Також уночі Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла про вибухи в області.

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