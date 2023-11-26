Тривогу оголошено у Києві та низці областей.

В ніч проти 26 листопада в Україні знову лунає повітряна тривога. Російські окупанти атакують нашу країну дронами-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Зокрема, фіксувалися пуски кількох груп ударних дронів з тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Частина дронів прямує в бік Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У передмісті столиці уже працює ППО.

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Станом на 00:42 тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Оновлено 00:50: В Повітряних силах повідомили, що дрони, які росіяни запустили з Маріуполя, розділилися. Одні безпілотники рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші – через Полтаву у напрямку Сум.

Оновлено 01:03: Група дронів, що рухалася на Суми змінила напрямок у бік Миргорода, повідомили в ПС ЗСУ.

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Атака "шахедами" 25 листопада: основне

В ніч на 25 листопада російські окупанти запустили по Україні рекордну Кількість дронів-камікадзе типу "шахед". ППО працювала в щонайменше 6 областях.

Під основним ударом опинилася столиця. Тривога у Києві тривала 6 годин, саме там військові збили переважну частину ворожих дронів.

Вже вранці 25 листопада Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог випустив 75 дронів, 71 дрон збили. При чому 40% ударних БПЛА "приземлили" мобільні групи.

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