У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed".
"Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області - РФ. Основний напрямок удару – місто Київ", - пише прес-служба відомства.
Як зазначається, протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській. До відбиття атаки дронів залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Переважна більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - підсумували у ПС ЗСУ.
Нічна атака дронів
Сьогодні вночі, 25 листопада, окупанти влаштували чергову атаку дронів на Київ. У столиці тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.
"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО", - сказав президент Володимир Зеленський щодо дій росіян.
В результаті атаки без світла залишилися близько 200 житлових будинків.