Крім того, біля Новомлинська російські загарбники спробували вийти на Фиголівку.

Російські окупаційні війська знову форсували річку Оскіл на Харківщині. Це сталося біля населеного пункту Масютівка, повідомляє проєкт DeepState.

"Вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл утворився біля Масютівки. Кацапи намагаються укріпитися південніше Дворічної", – йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Новомлинська російські загарбники спробували вийти на Фиголівку. Ворог зазнав невдачі.

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"Поки ситуація складна, Сили Оборони України намагаються її стабілізувати", – додали у DeepState.

Автори також проілюстрували повідомлення про форсування річки Оскіл мапою:

Нагадаємо, раніше DeepState повідомляв, що окупанти десантувалися через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворожі штурми посилилися, до того ж, ворог намагається "проскочити" в тил крізь позиції української піхоти та навʼязати бої вже там. Логістика по місту Часів Яр ускладнена.

Крім того, окупанти мають "значні просування" в Кураховому Донецької області. Як інформує DeepState, також ворог намагається прорватися до села Старі Терни, аби вийти в тил захисників міста.

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