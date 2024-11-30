Оборона зараз відбувається через роботу артилерії, мінометів і дронів.

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворожі штурми посилилися – росіяни атакують по кілька разів на добу.

Про це розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в етері "Суспільне Студія". Крім того, противник намагається "проскочити" в тил крізь позиції української піхоти та навʼязати бої вже там.

За словами Полухіна, логістика по місту Часів Яр ускладнена, але Сили оборони постачають зброю та бійців до бойових позицій.

Відео дня

"Якби ми не могли постачати зброю, техніку снаряди та бійців, напевно оборона Часового Яру не була успішною, наразі все працює, все доставляється, українські війська мають чим воювати", – додав він.

Водночас, відповідаючи на питання про те, які сили РФ зібрала навколо Часового Яру, Полухін заявив, що там перебувають дві військові частини противника: одна — десантна, інша — механізована. Він додав, що точної цифри назвати не може – українські військові зменшують її щодня.

"Оборона зараз відбувається через роботу артилерії та мінометів й дронів. Українські війська вишукують противника в руїнах мікрорайону Канал, ми бачимо, як вони рухаються до каналу й вони можуть перетинати канал, ці цілі помітні й українські війська відпрацьовують по ним", – резюмував Андрій Полухін.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

DeepState повідомляє про "значні просування" окупантів у Кураховому Донецької області. Зазначається, що ворог також намагається прорватися до села Старі Терни, аби вийти в тил захисникам міста.

Тим часом росіяни продовжують тероризувати мирні українські міста. Ворог завдав повітряного удару по Дніпровському району на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є загиблі й постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: