Там зазначили, що протягом минулої доби на даному напрямку ворог у наступ не йшов.

На Харківському напрямку російська армія проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", зазначивши, що протягом минулої доби на даному напрямку противник наступальних дій не проводив.

Також повідомляється, що на Куп’янському напрямку штурмові дії ворога було успішно відбито біля трьох населених пунктів.

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"У районі Лозової та Нової Кругляківки противник намагався провести механізований штурм із залученням п’яти бронемашин. Уся бронетехніка була знищена, ворог поніс суттєві втрати", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, противник постійно атакує оборонні укріплення українських військових на Покровському напрямку. Але ворожі штурмові дії було відбито нашими захисниками, втрат позицій не допущено.

Також російська армія атакувала на Лиманському напрямку в районах низки населених пунктів. Сили оборони успішно відбили штурмові дії агресора. Також ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісі.

Наступальні дії РФ – що відомо

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що наприкінці квітня та у травні армія РФ активізує наступальні дії. За його словами, загарбники можуть зосередитися на наступі на Покровськ, а також діятимуть біля Куп'янська і Лиману та на південно-східних фронтах біля Запоріжжя та Новопавлівки.

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч Сергій Кривонос заявляв, що окупанти продовжують підготовку до наступу на декількох напрямках, проте поки не готові до масштабної операції.

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