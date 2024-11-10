Зокрема, ворог накопичує сили біля Часового Яру.

Російські окупаційні війська продовжують накопичувати особовий склад в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару. Таку заяву зробила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Зараз ми говоримо про те що, там знаходяться кадрові частини, укомплектовані контрактниками і комплектовані вони добре. Вони мають змогу підводити резерви, особовий склад, і на жаль мають високий рівень комплектування", – розповіла вона в етері "Суспільного".

Зазначається, що поки що в окупантів немає можливості наступати на Часів Яр, застосовуючи техніку. Для цього ворогу потрібно навести переправи через канал, чому заважають активні обстріли. Українські захисники будуть і надалі "тримати цей канал під пильним оком нашої артилерії", – сказала Бобовнікова.

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Щодо ситуації на Торецькому напрямку, то там зменшилася як кількість штурмів, так і характер атак.

"Ворог використовує більшу кількість особового складу і вони несуть більші втрати. Кожного дня ми бачимо що щодня ворог втрачає 50-70 людей вбитими та пораненими", – додала речниця.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 9 листопада, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 153 бойових зіткнення, з яких 40 – на Курахівському, а 36 – на Покровському напрямку.

Крім того, росіяни промацують оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. Командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр Микола Зінько розповів, що окупанти намагаються знайти слабке місце і вклинитися туди.

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