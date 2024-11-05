Поблизу Торецька російські окупанти зібрали значне угруповання.

Росіяни почали збільшувати кількість атак поблизу Торецька, також вони накопичують ресурси біля Часового Яру.

Про це в етері телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, в районі Торецька зібрано серйозне угрупування - мотострілецькі бригади та нші підрозділи, в тому числі спецпризначенці Центрального військового округу:

"Зараз ми теж бачимо, що вони накопичують техніку, накопичують ресурси. І вже буквально сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів. Якщо декілька днів тому було відносно тихо, то зараз уже ворог починає напирати і напирати. І ситуація ускладнюється".

Бобовнікова додала, що російські окупаційні війська не зменшують кількість обстрілів і авіаударів, їхній рівень залишається стабільно високим. Вона зазначила, що біля Часового Яру спостерігається деяке зниження кількості штурмів, у порівнянні з іншими напрямками, однак війська РФ також накопичують ресурси.

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"Ми бачимо, що вони готуються до активних бойових дій. Вони кожної ночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних пончо або плащах. Також підвозять БК та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення, а також встановлюють засоби зв’язку та РЕБ на техніку",- додала речниця.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, вчора DeepState повідомив про чергове просування ворога в Донецькій області. За їхньою інформацією, загарбникам вдалося захопити населений пункт Степанівка у Краматорському районі.

Днями New York Times писав, що прорив росіян біля Торецька матиме катастрофічні наслідки для українсської оборони, оскільки втрата позицій може відрізати деякі підрозділи від постачання.

Раніше в оперативно-тактичному угрупованні "Луганськ" повідомляли, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Торецьку.

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